Het Openbaar Ministerie (OM) heeft douanier Gerrit G. meerdere malen aangeboden kroongetuige te worden om verklaringen af te leggen over mogelijke moorden. Dat bevestigt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers in gesprek met NU.nl na het verschijnen van het boek De Schiedamse cocaïnemaffia van NRC-journalist Jan Meeus.

G. werd in 2015 aangehouden omdat hij als douanebeambte tegen betaling drugs doorliet in de Rotterdamse haven. Twee jaar later werd hij hiervoor tot veertien jaar cel veroordeeld. De Doussie-zaak loopt nog in hoger beroep en staat gepland voor het einde van dit jaar of begin volgend jaar.

Kuijpers zegt dat zijn cliënt al in de eerste maanden na zijn aanhouding is benaderd door justitie, toen hij hem nog niet bijstond als advocaat. "Toen ik zijn verdediging overnam, heb ik een streep door die afspraken gezet", aldus de raadsman. "Hij wilde helemaal geen deal."

Nu is G. in het hoger beroep echter weer benaderd. "Buiten mij om", benadrukt Kuijpers. "Niet alleen door de recherche, maar bij dat gesprek was ook een officier van justitie aanwezig. Ze willen dat hij gaat praten over levensdelicten, maar daar weet hij niks van. In de smokkel van cocaïne, waar de zaak om draait, waren ze niet geïnteresseerd."

Een van die levensdelicten zou de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014 kunnen zijn - een liquidatie waar René F., medeverdachte in de corruptiezaak waar G. in terechtstaat, van wordt verdacht. Het doelwit zou Dennis van den Berg, eveneens verdachte in de Doussie-zaak, zijn.

Douanier sprak over corruptie binnen opsporingsteam

Justitie zou ook meer willen weten over G.'s veronderstelde kennis van corruptie. In het boek dat dinsdag verschijnt, is te lezen dat G. in zijn eerste verklaringen na zijn aanhouding aan de politie zou hebben verteld dat de corruptie in de Rotterdamse haven nog veel groter zou zijn.

Er zouden corrupte ambtenaren werkzaam zijn voor het HARC-team, een speciaal samenwerkingsverband van havenpolitie, douane, FIOD en OM voor de opsporing van drugs in de haven van Rotterdam.

Dat zou voor justitie eveneens reden zijn om G. een kroongetuigeovereenkomst aan te bieden, waarmee hij in ruil voor zijn verklaringen een vermindering van zijn strafeis kon verwachten. G. kiest er echter voor om te zwijgen. Mogelijk speelt de ernstige bedreiging aan zijn adres na zijn aanhouding een rol.

Medeverdachte rept over corrupt politiecontact

Het is niet de enige aanwijzing voor corruptie binnen de opsporingsdiensten in de zaak rond douanier G. In het boek wordt gesproken over een brief van de eerder genoemde F. In dat schrijven wordt door de man gerept over een politiemol.

De corrupte agent zou F. in de tweede helft van 2013 hebben gemaand te stoppen met waar hij mee bezig was. Ook kon F. naar eigen zeggen over politierapporten beschikken. F. is veroordeeld tot vier jaar cel voor omkoping en het introduceren van G. bij andere criminelen.

Of dit alles een rol gaat spelen in het hoger beroep, dat door alle verdachten is aangetekend in deze zaak, is nog niet duidelijk.

De Rotterdamse haven is, samen met die van Antwerpen, belangrijk voor criminelen om drugs Europa binnen te smokkelen en werd de afgelopen jaren vaker geconfronteerd met corrupte douaniers.