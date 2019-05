Bewoners van 55 appartementen in een seniorencomplex aan de Schoolstraat in Hilversum, waar in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand woedde, kunnen pas vanaf maandag weer naar huis. De overige vijf appartementen, aangrenzend aan de woning waarin de brand ontstond, hebben nog meer werk nodig.

De in totaal zestig woningen werden 's nachts onbewoonbaar verklaard. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek laat aan NU.nl weten dat nu "de grootste schoonmaak van Nederland" wacht.

Volgens hem is er veel roet- en rookschade in het "gigantische" woningcomplex. Daarnaast moest de brandweer diverse deuren openbreken omdat bewoners niet opendeden. Zaterdag gaat het korps opnieuw het gebouw in om de medicijnen van bewoners te zoeken; de medicatie bleef vrijdag achter in het gebouw.

In totaal zijn negentig bewoners geëvacueerd. Zo'n twaalf van hen konden op korte termijn onderdak regelen bij familieleden, de overige bewoners konden in het Van der Valk-hotel in Amersfoort slapen.

Oorzaak van de brand is nog niet bekend

De brandweer ontving kort voor middernacht een melding over de brand. 2,5 uur later werd het sein 'brand meester' gegeven, maar binnen het complex heeft de brand dus zijn sporen nagelaten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Voor zover bekend moesten drie mensen naar het ziekenhuis. Twee van hen zijn inmiddels weer thuis, de laatste verkeert niet in levensgevaar, weet de woordvoerder.

Diverse bewoners moesten vanwege de rookontwikkeling via hun balkons naar beneden worden gehaald met hoogwerkers.