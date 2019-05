Het vrachtschip in de dorpshaven van Moerdijk waar vrijdag een drugslab in ontdekt werd, is in de nacht van vrijdag op zaterdag deels gezonken. Op dat moment was de ontmanteling nog bezig, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.

De politie vermoedt dat de boot gesaboteerd is. Uit onderzoek bleek dat een soort boobytrap was geactiveerd. Een pomp was vermoedelijk op afstand in werking gesteld, waardoor de boot kort na middernacht, tijdens de ontmanteling van het drugslab, water begon te maken.

Rijkswaterstaat legde daarna een speciaal scherm om het schip om verspreiding van chemicaliën en brandstof te voorkomen.

De politie zal zaterdag gebruiken om de deels gezonken boot leeg te pompen. Zodra de boot is leeggepompt, worden het onderzoek en de ontmanteling van het drugslab vervolgd. Hoelang het leegpompen precies zal duren, is nog niet bekend.

Vier mannen aangehouden bij drijvend drugslab

Vier mannen, onder wie de schipper, werden vrijdag bij de boot aangehouden. Op het schip werd volgens de politie crystal meth gemaakt.

Een agent werd na het aantreffen van het lab naar het ziekenhuis vervoerd met ademhalingsproblemen, als gevolg van een chemische lucht die vrijkwam op het schip. Hij is inmiddels weer thuis en maakt het goed.