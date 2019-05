Staalfabrikant Tata Steel is traag met de afhandeling van zaken van asbestslachtoffers die bij het bedrijf in dienst waren Dat schrijft de Volkskrant zaterdag.

Ook zou Tata Steel geen collectieve schaderegeling willen treffen, waardoor oud-werknemers en hun nabestaanden verwikkeld raakten in aanvragen voor schadevergoedingen die zeer lang duurde.

De krant meldt verder op basis van cijfers van het Comité Asbestslachtoffers, het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), Tata Steel en gespecialiseerde advocaten dat zeker zo'n honderd slachtoffers sinds 1995 de staalfabrikant aansprakelijk hebben gesteld.

Het IAS is een instituut dat bemiddeld tussen oud-werknemers die aan asbest zijn blootgesteld en het desbetreffende bedrijf.

Volgens het IAS zou Tata Steel een slechte naam hebben. Het bedrijf zou volgens het Instituut van alle grote bedrijven waarbij oud-werknemers blootgesteld werden aan asbest, het traagst zijn met het afhandelen van deze zaken.

Directeur van het IAS, Jan Warning schrijft in een intern stuk dat de krant heeft ingezien dat het Tata Steel gemiddeld 308 werkdagen kost om een zaak af te handelen. "Dat kan dus veel beter," aldus Warning.

Tata Steel zegt in een reactie op het artikel in de Volkskrant dat het beeld dat in het artikel wordt geschetst "volstrekt onjuist" is. "Indien relevante blootstelling ook maar enigszins aannemelijk is, erkent Tata Steel altijd aansprakelijkheid en keert altijd een vergoeding uit en wel zo snel mogelijk," aldus de staalfabrikant in de reactie op het artikel.