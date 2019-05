In een appartementencomplex aan de Schoolstraat in Hilversum is vrijdagavond een grote brand uitgebroken. Alle zestig woningen zijn onbewoonbaar verklaard.

De brandweer ontving rond 23.20 uur een melding over de brand. Er werd direct opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Zo'n honderd hulpverleners kwamen ter plaatse.

Bij de brand raakten drie mensen gewond. Zij werden naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Een van de drie personen die naar het ziekenhuis zijn gebracht, is de bewoner van het appartement waarin de brand is ontstaan.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek laat aan NU.nl weten dat bewoners, voornamelijk ouderen, het complex moeilijk konden verlaten door de rookontwikkeling. Zij moesten van hun balkons worden gehaald met hoogwerkers.

De negentig geëvacueerde bewoners worden opgevangen in poppodium De Vorstin in Hilversum. De locoburgemeester van Hilversum zoekt samen met de brandweer naar geschikt onderdak voor de mensen die niet terug naar huis kunnen.