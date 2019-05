In een appartementencomplex aan de Schoolstraat in Hilversum is vrijdagavond een grote brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, zouden er nog mensen op redding wachten.

De brandweer ontving een melding van de brand rond 23.20 uur vrijdagavond.

Inmiddels is er opgeschaald naar "zeer grote brand" en zijn er extra eenheden van de brandweer onderweg.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat aan NU.nl weten dat er momenteel zeker nog zes tot zeven mensen op redding wachten. Het zou voornamelijk om ouderen gaan, zij staan op de balkons.

Er zijn hoogwerkers onderweg naar de locatie, om de mensen uit het complex te halen. Het is nog niet bekend of er reeds gewonden zijn gevallen. Ook is het nog niet bekend wat de oorzaak van de brand zou kunnen zijn.