Drie Transavia-piloten die hebben getuigd in de strafzaak tegen de Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch zeggen zaterdag in het radioprogramma Argos (VPRO/Human) als bliksemafleider te zijn gebruikt door het Openbaar Ministerie in Nederland en Argentinië.

"Ze hebben ons gewoon laten bungelen", zegt Transavia-piloot Edwin Reijnoudt Brouwer in het interview. Piloot Tim Weert zegt in hetzelfde gesprek een stuk van zijn vertrouwen in het Nederlandse rechtssysteem te hebben verloren.

Poch zat jarenlang in voorarrest in een Argentijnse cel, omdat hij in zijn geboorteland werd verdacht van deelname aan de dodenvluchten onder het militaire regime in de jaren zeventig. De piloot werd in 2017 vrijgesproken.

Weert, Reijnoudt Brouwer en Jeroen Wiedenhoff legden samen met andere Transavia-piloten belastende verklaringen tegen Poch af bij de Nederlandse en Argentijnse politie.

Poch zou op Bali hebben verteld over dodenvluchten

Volgens de drie piloten was Poch wel degelijk betrokken bij de dodenvluchten. Hij zou dat hen hebben verteld tijdens onder meer een diner met collega's op Bali in 2003.

Weert, Reijnoudt Brouwer en Wiedenhoff zeggen in het interview met Argos nog steeds achter hun toenmalige besluit om te getuigen te staan. Zij zijn alleen van mening dat zij destijds de rol van aanklager in de schoenen geschoven kregen, omdat de politie en justitie volgens hen slecht onderzoek deden.

"Achteraf voel ik mezelf een bliksemafleider van de instanties die echt verantwoordelijk zijn", zegt Weert onder meer.

Justitie had geen aanvullende bewijzen

Bovendien zouden rechercheurs en officieren van justitie in Nederland de piloten tijdens een verhoor in 2008 hebben verteld dat zij aanvullend bewijs hadden dat de verklaringen van de Transavia-piloten ondersteunde.

Uit het vonnis van de Argentijnse rechter bleek echter dat de aanklacht voornamelijk op de verklaringen van de piloten leunde en dat de aan de piloten beloofde aanvullende bewijzen ontbraken.

Ook stelt Wiedenhoff in het interview dat essentiële vragen over Poch in het verhoor verkeerd zijn begrepen door de Argentijnse rechter, wat volgens hem werd veroorzaakt door onder meer de tussenkomst van een Poolse tolk, die gebrekkig Nederlands en Spaans sprak.

Arrestatie Poch 'bizar' volgens piloten

Wel vinden de drie piloten het bizar en misdadig hoe Poch "op basis van zulk dun bewijs" uiteindelijk op zijn allerlaatste vlucht naar het buitenland werd opgepakt in Valencia en werd uitgeleverd aan Argentinië. Vervolgens zat hij acht jaar lang in voorarrest vast.

De uitzending van Argos met het interview met de drie piloten is zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur op NPO Radio 1.