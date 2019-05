Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in cassatie tegen de uitspraak in de zaak van de doodgereden 19-jarige vrouw in Loosdrecht. De 56-jarige Walter van W. werd twee weken geleden in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar cel en een rijverbod van vier jaar wegens het veroorzaken van het fatale auto-ongeluk op 16 maart 2016. Zijn 34-jarige zoon kreeg een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging.

Bij de botsing raakte de negentienjarige Fleur Balkestein gewond. Zij overleed later aan haar verwondingen. Het OM gaat in cassatie om "nog eens heel zorgvuldig naar de zaak te kijken", zegt een woordvoerder.

Volgens het OM was Van W. verwikkeld in een race met zijn zoon. Getuigen hebben verklaard dat de twee in de bebouwde kom, waar het ongeluk gebeurde, met zeer hoge snelheid bumper aan bumper reden. Daarbij probeerde de zoon zijn vader in te halen.

Beide mannen waren in hoger beroep gegaan, net als het OM. Vader en zoon Van W. zeiden zich verantwoordelijk te voelen, maar ontkenden dat ze een wedstrijd hielden.

Voor een straatrace zag het hof te weinig bewijs. Hoewel Van W. drank op had en snel en "zeer onvoorzichtig" reed, kon volgens het hof in juridische zin ook niet worden gesproken van roekeloos rijden.