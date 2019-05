Op een vrachtschip in de dorpshaven van het West-Brabantse Moerdijk is vrijdag een drugslab aangetroffen. Er zijn vier mannen aangehouden, onder wie de schipper.

Het is volgens de politie de eerste keer dat er een drugslab op een vrachtschip wordt aangetroffen in Nederland. Het schip is 80 meter lang. "Er zijn vaker hennepkwekerijen in schepen gevonden, ook een drugslab in een woonboot, maar nog nooit een drugslab in zo'n groot schip", aldus de politie.

Een agent werd na het aantreffen van het lab naar het ziekenhuis vervoerd wegens ademhalingsproblemen, omdat er een chemische lucht vrijkwam op het schip. Hij is in het ziekenhuis onderzocht en maakt het goed. Hij is inmiddels weer thuis.

De bemanning van een politieboot ontdekte het lab vrijdag aan het begin van de middag tijdens een controle. Hoe groot het lab precies is, kan de politie nog niet zeggen. Op het schip liggen ook chemicaliën opgeslagen.

Specialisten ter plaatse

Het schip ligt tegen een ander schip aan. Een sleepboot gaat het naar de kade slepen. Daarna gaat de brandweer het schip luchten.

Specialisten in het ontmantelen van drugslaboratoria zijn ter plaatse om het drugslab op te ruimen. Dit zal nog geruime tijd gaan duren, verwacht de politie.

De politie heeft ook een auto in beslag genomen. De identiteit van de andere verdachten wordt nog onderzocht.