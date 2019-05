De rechtszaak tegen vijf militairen die worden beschuldigd van mishandeling en bedreiging van collega's, is vrijdag abrupt opgeschort. Het Openbaar Ministerie (OM) is in hoger beroep gegaan tegen de verjaring van een deel van de feiten die op de aanklacht stonden.

De militaire raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloot donderdag dat de feiten van voor 20 maart 2013 niet meetellen in dit proces, omdat de termijn van zes jaar is overschreden.

De twee officieren van justitie verzetten zich daar om principiële redenen tegen, zo bleek halverwege het requisitoir. Ze vinden dat de raadkamer pas een uitspraak kan doen als het gerechtshof een oordeel over de verjaring heeft geveld.

Het OM wilde de zitting wel afronden, maar de advocaten van de verdachten zagen dit als een schending van de belangen van hun cliënten. De raadkamer heeft daarop het proces voor onbepaalde tijd aangehouden.

Slachtoffers zouden zijn mishandeld en vernederd

De vijf verdachten - tussen de 26 en 40 jaar - staan terecht voor diverse vergrijpen tijdens een militaire oefeningsweek in 2013.

Twee militairen zouden iemand hebben mishandeld en een van hen plaste ook over het slachtoffer heen. Nog een tweetal zou voormalige collega's hebben bedreigd. Een veertigjarige militair wordt verweten dat hij, ondanks zijn hogere rang, niet heeft ingegrepen.

Ook werd een trio verdachten militaire aanranding ten laste gelegd, wegens het zogeheten 'drie man tillen'. Dan wordt iemand door twee personen in bedwang gehouden en gaat een militair met een ontbloot achterwerk op het hoofd van het slachtoffer zitten.

'Ik ben kapotgemaakt door jullie'

Een van de drie vermeende slachtoffers liet in de militaire kamer via een verklaring weten dat hij door het vijftal "kapot is gemaakt". Ook een andere oud-militair liet zijn slachtofferverklaring voorlezen, zelf konden ze het niet aan. Beiden zeggen in therapie te zijn als gevolg van de gebeurtenissen.

Het derde slachtoffer, de klokkenluider in 2017, las zijn verklaring zelf huilend voor. Hij zegt in een kliniek voor oorlogsslachtoffers te zitten, terwijl hij nooit is uitgezonden. "Mijn oorlog was in Schaarsbergen", aldus de klokkenluider.

De man eist 5.000 euro schadevergoeding. Hij zal volgens zijn advocaat de eis intrekken als de verdachten spijt betuigen en erkennen "wat er is gebeurd".

Mishandelingszaak leidde tot veel ophef

In 2017 kwam de zaak aan het licht doordat een slachtoffer zijn beklag deed in de Volkskrant. De aantijgingen leidden tot veel ophef binnen en buiten de krijgsmacht. Donderdag stelden alle verdachten opnieuw onschuldig te zijn.

Zij twijfelen bovendien aan de betrouwbaarheid van de klokkenluider, omdat maandag bekend werd dat hij wordt aangeklaagd door zijn ex-vriendin. Volgens het AD klaagt de vrouw hem aan voor mishandeling en laster, nadat hij haar zwart had gemaakt bij haar werkgever.

Het OM besloot eerder vijf andere militairen niet te vervolgen. De klokkenluider had gezegd dat een van hen hem verkracht zou hebben, maar justitie concludeerde na onderzoek dat deze beschuldiging niet klopt.