Kroongetuige Tony de G. heeft verklaard dat hij direct en indirect betrokken was bij de twee liquidaties die zijn toegevoegd aan de misdrijven waarvan de kopstukken van motorclub Caloh Wagoh worden verdacht. Eén moordopdracht wist hij naar eigen zeggen te omzeilen door "tijd te rekken".

Dat werd vrijdag duidelijk tijdens een tweede pro-formazitting in de zaak tegen onder anderen Delano R. en Greg R., de leiders van Caloh Wagoh. Die laatste ontkende op zitting enige betrokkenheid bij de moorden.

Begin mei werd door het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt dat er nieuwe verdenkingen tegen Delano R. en Greg R. zijn gerezen. Vrijdag werd duidelijk dat deze grotendeels voortkomen uit de verklaringen van de kroongetuige.

Delano R. en Greg R. werden al verdacht van betrokkenheid bij de moord op Jair Wessels in juli 2017, maar nu ook van betrokkenheid bij de moord op Zeki Yumusak in Rotterdam en in het geval van Delano R. ook de liquidatie van Farid Souhali in Den Haag. De laatste twee moorden werden ook in 2017 gepleegd.

Kroongetuige wilde man niet doden, omdat hij oude bekende was

De G. zegt dat hij de opdracht voor de moord op Yumusak van beide Caloh Wagoh-kopstukken kreeg, die op hun beurt weer werden aangestuurd door een nog onbekende Turkse man.

De kroongetuige wilde Yumusak echter niet vermoorden, omdat hij de man nog van vroeger kende. Door tijd te rekken en naar het buitenland te vluchten, kwam De G. onder het uitvoeren van de liquidatie uit. "Het onderzoek naar de daadwerkelijke schutters loopt nog", aldus het OM.

Verdediging roept het OM op haast te maken

In het geval van de moord op Souhali zegt De G. in april 2017 door Delano R. te zijn gebeld met het verzoek om naar Delft te rijden. Daar kreeg hij een bericht waarin hem werd gevraagd om zijn dimlichten aan te doen.

Op dat moment stapten drie mannen in van wie De G. er twee herkende. Twee van hen zijn aangehouden voor het uitvoeren van de moord op Souhali. De G. moest ze ophalen, omdat de sleutel van de vluchtauto was afgebroken.

De verdediging wil de kroongetuige vanwege deze verklaringen zo snel mogelijk horen. Maar het OM weigert dit uit belang van het onderzoek. De rechtbank besliste dat dit op korte termijn nog niet zal gebeuren, maar wel de wens te begrijpen.

Nog een groot politieonderzoek in deze zaak opgestart

De officier van justitie liet weten dat de inhoudelijke behandeling van deze zaak pas in 2020 zal plaatsvinden. Ook werd duidelijk dat er nog een groot politieonderzoek zal worden opgestart.

Om welke verdenking dat gaat en tegen wie zal mogelijk op de volgende zitting op 18 juli duidelijk worden.