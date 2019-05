De politie trof vrijdagochtend drie minderjarige vluchtelingen aan op de snelweg A2 nabij Maastricht. Vermoedelijk zijn de personen op een parkeerplaats uit een vrachtwagen gestapt.

Een woordvoerder van de politie laat aan NU.nl weten dat de vluchtelingen een treinkaartje voor een reis naar het meldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel hebben gekregen.

Zij waren uit een stilstaande vrachtwagen in Maastricht gestapt en zijn vervolgens te voet verder gegaan. De vrachtwagen is getraceerd en de chauffeur heeft zijn weg vervolgd. Vermoedelijk wist hij niet dat er migranten in zijn voertuig zaten.

Woensdagochtend kwamen er ruim twintig meldingen over het incident binnen. Volgens de meldingen liepen er tien tot vijftien jonge mannen langs de snelweg, die zich over de wijk Amby in Maastricht verspreidden.

'Ooggetuigen zagen jonge mannen lopen'

"Toen ik de wijk binnenreed via de Ambyerstraat-Noord, zag ik jonge mannen uit de groenstrook bij de autoweg komen. Het waren er zo'n tien tot vijftien. Bij een kapelletje verzamelden zij zich. Ik zag dat ze zich vervolgens in verschillende richtingen verspreidden", vertelde een ooggetuige aan De Limburger.

Een andere buurtbewoner maakte foto's van hen. "Ik zag ze bij de Westrand lopen en toen ergens achter schuilen. Ik dacht dat het misschien inbrekers waren. De politie zei dat die mensen geen wet overtraden."

In april sprongen er ongeveer dertig migranten uit een vrachtwagen op de A2 bij het Limburgse Gronsveld. Zij waren met een vrachtwagen uit Cyprus meegelift naar Nederland. Toen werden elf migranten opgepakt, onder wie negen minderjarigen.