Meer dan vijftig kinderen die zijn verwekt met donorzaad uit de kliniek van vruchtbaarheidsdokter Jan Karbaat gaan een schadevergoeding eisen. Karbaat zou hun donorvaders niet of nauwelijks hebben onderzocht op erfelijke afwijkingen, schrijft de Volkskrant vrijdag.

17 van de in totaal 53 kinderen zeggen een afwijking te hebben die het gevolg is van deze gebrekkige controle. Hun advocaat Tim Bueters zegt dat er onder meer sprake zou zijn van autisme, ADHD, reuma en diverse longaandoeningen.

Volgens hem kunnen de afwijkingen niet van de moeders geërfd zijn, omdat zij de afgelopen jaren allemaal zouden zijn onderzocht.

De betrokkenen hebben verschillende redenen om een schadevergoeding te eisen. De een zou studievertraging hebben opgelopen, anderen zoeken psychologische hulp, aldus Bueters.

Karbaat overleed in 2017, zijn kliniek sloot acht jaar eerder

Karbaat overleed in 2017. Onlangs bleek uit DNA-onderzoek dat er zeker 49 donorkinderen zijn verwekt met zijn eigen zaad. Karbaat heeft altijd ontkend dat hij zijn eigen sperma heeft ingezet. Zes personen bleken geen kinderen van Karbaat te zijn.

De vruchtbaarheidsdokter werkte van 1980 tot 2009 in de kliniek MC Bijdorp in Barendrecht. In het laatste jaar moest de kliniek sluiten op last van de inspectiedienst, omdat dossiers niet op orde waren. In 2016 werd duidelijk dat er mogelijk fouten zaten in de donorgegevens.