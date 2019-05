De politie heeft DutchMagic, de grootste coffeeshop op het darkweb, eind vorig jaar opgerold. De politie bracht het nieuws pas donderdag naar buiten, omdat het onderzoek nog niet was afgerond. Een 42-jarige man uit het Limburgse Hoensbroek zit vast, meer aanhoudingen worden verwacht.

De site DutchMagic verkocht jaarlijks voor miljoenen euro's aan softdrugs. Die werden afgerekend met bitcoins en verzonden via de normale post.

Agenten legden tijdens huiszoekingen beslag op meerdere handvuurwapens, twee panden, voertuigen, gegevensdragers en goudstaven met een waarde van 0,5 miljoen euro.

DutchMagic is de derde site op het darkweb in korte tijd die is aangepakt. Begin mei werd bekend dat de marktplaats Wall Street Market was overgenomen door Europese autoriteiten. Daarop waren zeker tweehonderd Nederlandse drugsdealers actief.

Onlangs is Deep Dot Web door de Amerikaanse FBI offline gehaald. Dat was een website waarop informatie over het darkweb te vinden was. De site wees bezoekers ook door naar andere marktplaatsen op het darkweb.