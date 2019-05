De vrijdag start op veel plaatsen met bewolking. Later op de dag breekt de zon iets vaker door, maar er blijft gedurende de hele dag kans op buien.

Op veel plaatsen is het vrijdag bewolkt. Voornamelijk in het zuiden van Nederland is er kans op een bui.

Later op de ochtend zal de zon op meerdere plaatsen doorbreken vanuit het noordwesten. In het zuiden en het oosten is er desondanks de hele dag kans op buien.

De temperaturen zullen variëren tussen de 12 en 15 graden en er staat een matige wind vanuit het westen.