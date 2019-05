Thijs H., de man die wordt verdacht van het doden van drie mensen in Den Haag en Heerlen, is of was in behandeling bij psychiatrische instelling Mondriaan in Maastricht. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag gemeld.

Mondriaan zelf wilde eerder donderdag hierover niets zeggen vanwege het lopende politieonderzoek.

De woordvoerder van het OM zei nog dat H. volgende week zal worden voorgeleid. Wanneer precies, kon hij nog niet zeggen.

Advocaat Serge Weening van H. wilde donderdag niets zeggen over zijn cliënt. Dit omdat H. in volledige beperking zit. Dat wil zeggen dat advocaat en politie niets naar buiten mogen brengen over de zaak.

De politie pakte H. woensdagavond op in Limburg

De politie pakte de 27-jarige H. woensdagavond op. Eerder op de avond maakte de politie bekend op zoek te zijn naar de man. De politie hield de man woensdag rond 22.30 uur aan op de openbare weg in Zuid-Limburg.

Dinsdag werden op de Brunssummerheide de lichamen van een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man uit Heerlen aangetroffen. Zaterdag werd het lichaam van een 56-jarige vrouw gevonden in de Scheveningse Bosjes.

De politie verdenkt H. ervan deze drie mensen te hebben gedood. Het is niet bekend hoe de slachtoffers om het leven zijn gebracht.

De slachtoffers waren aan het wandelen met hun hond

De slachtoffers op de Brunssummerheide werden gevonden door wandelaars in een hondenlosloopgebied aan de Kamperheideweg. De politie trof later ook twee honden aan, die vermoedelijk van de slachtoffers waren. Beide honden bleven ongedeerd.

Het lichaam van de vrouw in de Scheveningse Bosjes werd gevonden door voorbijgangers op het Galgenpad, dat in de buurt van het World Forum The Hague ligt. De vrouw liet haar twee honden uit voordat ze gedood werd.