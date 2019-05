Het Openbaar Ministerie (OM) heeft wederom per ongeluk een foto van een kroongetuige in een grote strafzaak verspreid. Dit keer gaat het om de afbeelding van Tony de G., meldt het AD donderdag.

De G. is kroongetuige in een omvangrijke zaak tegen de georganiseerde misdaad. Hij legde belastende verklaringen af tegen enkele kopstukken van motorbende Caloh Wagoh.

De 34-jarige man wordt verdacht van het liquideren van Jaïr Wessels in juli 2017. In november 2018 raakte bekend dat De G. zijn medewerking zou verlenen aan het OM in ruil voor strafvermindering.

Foto's van de kroongetuige zaten in het dossier dat is verstrekt aan de rechtbank en de advocaten van de verdachten. Zij kenden al het uiterlijk van de kroongetuige, dus er is volgens het OM niets gedeeld wat niet al bekend was. Het OM erkent wel dat dit niet had mogen gebeuren.

Het OM zegt de gang van zaken te betreuren en heeft hierover contact gehad met de advocaat van de kroongetuige.

Eerder al foto van kroongetuige Nabil B. verspreid

Het is niet de eerste keer dat het OM in verlegenheid wordt gebracht door het per ongeluk verspreiden van een foto van een kroongetuige die belastende verklaringen heeft afgelegd over de georganiseerde misdaad.

In april werd een afbeelding van Nabil B. door een fout opgenomen in het strafdossier over liquidatieverdachten. B. is kroongetuigen in een grote zaak tegen crimineel Ridouan Taghi.