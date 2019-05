De Wijkertunnel in Noord-Holland is donderdagmiddag in beide richtingen gesloten geweest vanwege een ongeval.

Rijkswaterstaat spreekt van een "ravage" op de snelweg. Op beelden is te zien dat er meerdere voertuigen betrokken zijn bij het ongeval, dat rond 16.00 uur plaatsvond.

Het verkeer in de tunnel wordt weggeleid van het ongeval. Rond 17.10 uur werd de tunnelbuis richting het zuiden weer vrijgegeven.

Hoe het ongeluk is gebeurd en of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet duidelijk.

De Wijkertunnel bevindt zich in Beverwijk en loopt onder het Noordzeekanaal door.