Precies een jaar voordat de Invictus Games in Den Haag worden gehouden, was donderdag de lancering van de Spelen op de Haagse sportcampus. Onder meer de Britse prins Harry, initiatiefnemer van de Invictus Games, en prinses Margriet waren bij de lancering aanwezig. "De Invictus Games hebben levens veranderd en een generatie geïnspireerd", aldus prins Harry.

Als over precies een jaar de openingsceremonie, in het tijdelijke stadion met een toeschouwerscapaciteit van vijfduizend, erop zit, dan staan op de Invictus Games niet de resultaten van de sportwedstrijden centraal. "Want anders dan bij de Olympische Spelen of Paralympische Spelen gaat het niet om de sportwedstrijd", zegt Mart de Kruif, voormalig commandant Landstrijdkrachten en voorzitter van de stichting Invictus Games Den Haag 2020. "Sport is hier het middel, niet het doel."

Dat middel wordt volgens De Kruif gebruikt om de "enorme kracht van de mens" te laten zien en het "onoverwinnelijke van de mens".

Dat klinkt wat abstract, maar De Kruif licht het verder toe. Aan de Invictus Games doen (ex-)militairen mee, die fysiek of mentaal gewond zijn geraakt. "Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze een arm missen, of last hebben van een mentale blokkade. Door de sportprestaties tonen de deelnemers aan wat ze, mét hun beperking, allemaal wél kunnen."

Ook prins Harry benadrukte donderdag dat de Games helpen om "mensen fysiek en mentaal te laten herstellen".

Meer dan vijfhonderd militairen uit negentien landen doen mee

Tijdens de Invictus Games doen volgend jaar meer dan vijfhonderd militairen mee, uit negentien verschillende landen. In totaal zijn er negen sportonderdelen die allemaal, met uitzondering van het zwemmen, op de Haagse sportcampus zijn.

Ondanks dat de prestaties niet het doel zijn, worden er wel medailles uitgereikt en is er een medaillespiegel, waarop wordt bijgehouden hoeveel medailles elk land heeft behaald. Aan het evenement doen landen mee als Afghanistan, Frankrijk, de Verenigde Staten en Irak. Ook Nederlandse militairen zullen meedoen, al is nog niet duidelijk wie wordt uitgenodigd.

In de Verenigde Staten is een soortgelijk evenement, de Warrior Games en daar haalde prins Harry ook zijn inspiratie vandaan, toen hij in 2014 de eerste Invictus Games organiseerde. Die eerste Spelen werden in Londen gehouden. Daarna waren Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018) de gaststeden.

Prins Harry schoot donderdag in Den Haag ook zelf even met een handboog (Foto: ProShots)

'Invictus Games belangrijke stap naar herstel'

Volgens De Kruif waren de militairen die aan de Invictus Games hebben meegedaan erg enthousiast, omdat het sporten hen hielp bij het herstellen van hun fysieke of mentale verwondingen. "Bijna iedereen zegt dat het een belangrijke stap is geweest op de route naar herstel."

Daar zijn volgens De Kruif drie redenen voor. "De deelnemers voelen dat ze niet alleen zijn, ze kunnen aan de buitenwereld laten zien wat voor vorderingen ze maken - wat hen enorm motiveert - en tenslotte voelen ze de erkenning van de maatschappij, wat ook heel belangrijk is."

Prins Harry blikte ook alvast vooruit op het sportevenement van volgend jaar. "Over een jaar staan hier negentien landen schouder aan schouder, om te laten zien wat teamwork, vriendschap en loyaliteit echt betekenen. Die waardes zijn belangrijker dan ooit."