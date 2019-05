De politie heeft woensdagavond de 27-jarige Thijs H. uit Den Haag opgepakt in verband met de dood van een man en een vrouw op de Brunssummerheide in Heerlen dinsdag en de dood van een vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag zaterdag. Eerder op de avond maakte de politie bekend op zoek te zijn naar de man.

De politie hield de man rond 22.30 uur aan op de openbare weg in Zuid-Limburg. De precieze locatie van de aanhouding is niet bekendgemaakt.

De verdachte zit op dit moment vast. Meer informatie zegt de politie op dit moment niet te kunnen geven.

Dinsdag werden op de Brunssummerheide de lichamen van een 63-jarige vrouw en een 68-jarige man uit Heerlen aangetroffen. Zaterdag werd het lichaam van een 56-jarige vrouw gevonden in de Scheveningse Bosjes.

De politie verdenkt H. ervan alle drie de mensen te hebben gedood. Het is niet bekend hoe de slachtoffers om het leven zijn gebracht.

Slachtoffers waren hun honden aan het uitlaten

De slachtoffers op de Brunssummerheide werden gevonden door wandelaars in een hondenlosloopgebied aan de Kamperheideweg. De politie trof later ook twee honden aan, die vermoedelijk van de slachtoffers waren. Beide honden bleven ongedeerd.

Het lichaam van de vrouw in de Scheveningse Bosjes werd gevonden door voorbijgangers op de Galgenpad, dat in de buurt van het World Forum The Hague ligt. De vrouw liet haar twee honden uit voordat ze vermoord werd. Het slachtoffer is van oorsprong Japanse en woonde in de wijk Stadhoudersplantsoen in Den Haag.