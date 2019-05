Een paar duizend Ajax-supporters hadden zich woensdag kort voor de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de Johan Cruijff ArenA verzameld op de ArenA Boulevard. Hierbij werden tientallen fakkels aangestoken. Ook waren er meerdere knallen van vuurwerk te horen.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie en politie) en Ajax riepen supporters dinsdag op om vóór, tijdens en na de wedstrijd geen vuurwerk af te steken of fakkels in brand te steken.

Toch besloot de politie niet op te treden, omdat dat "binnen zo'n grote menigte tot een ongewenste escalatie zou kunnen leiden", laat een politiewoordvoerder NU.nl weten. De sfeer was volgens de politie verder feestelijk.

Aan de zuidzijde van het stadion vond nog wel een opstootje plaats, stelt de zegsman. De politie trad samen met de Mobiele Eenheid op toen supporters via een toegangsdeur de ArenA binnen probeerden te komen. Daarna keerde de rust snel weer terug, aldus de politie.

Fans wilden grootste entrada ooit houden

Vooraf kondigden fanatieke Ajax-fans aan "de grootste entrada (feest ter aanmoediging van de selectie, red.) van Ajax ooit" te zullen houden. De F-Side riep op geen vuurwerk mee te nemen en na de entrada direct naar binnen te gaan.

"Laat je vuurwerk dit keer lekker thuis, daar zorgen de spelers wel voor op het veld", was de boodschap op Facebook.

Bij de vorige Champions League-wedstrijd in Amsterdam kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. De Amsterdamse driehoek heeft een onderzoek ingesteld naar het politieoptreden.

Supporters staken toch vuurwerk en rookbommen af voorafgaand aan de wedstrijd. (Foto: ANP)

De sfeer was verder feestelijk. (Foto: ANP)

Britse fans dansen en zingen op de Dam

In afwachting van de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur hebben grote groepen Britse voetbalfans zich verzameld op de Dam. De sfeer is gemoedelijk: aanhangers van de Britse club staan er te zingen en dansen.

Er is wel veel politie op de been in de hoofdstad. Later op de avond gaan de supporters naar de ArenA in Amsterdam-Zuidoost, waar de wedstrijd om 21.00 uur begint.

Ajax-supporters gaan op weg naar de Johan Cruijff ArenA. (Foto: Proshots)

Fans die geen kaartje hebben weten te bemachtigen, kijken samen op een groot scherm in De Marktkantine. (Foto: ProShots)

Britten vermaken zich in het centrum van Amsterdam. (Foto: ANP)