De politie heeft woensdagochtend in Limburg een 25-jarige verdachte aangehouden voor de schietpartij waarbij rapper Feis om het leven kwam en diens broer gewond raakte. De schietpartij vond in januari van dit jaar plaats in Rotterdam.

De politie heeft gezegd dat het gaat om verdachte die gearresteerd is in Kerkrade. Eerder deze week werd de 25-jarige Silfano M. op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Hij gold al langere tijd als verdachte in de zaak.

Bij het schietincident tijdens Oud en Nieuw op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam kwam Faisal Mssyeh, zoals Feis echt heette, om het leven en raakte diens broer ernstig gewond. De aanleiding voor de schietpartij was volgens de politie een ruzie waar de broers niets mee te maken hadden.

Een aantal getuigen heeft verklaard dat de schutter boos was geworden in een restaurant omdat iemand hem klein zou hebben genoemd. Hierop zou de man een wapen hebben getrokken, waarop de restaurantmedewerkers hem en een grote groep andere mensen het pand uitzetten. Ook Feis en zijn broer werd de deur gewezen.

Waarschijnlijk is vervolgens op de stoep voor het restaurant iets gebeurd waardoor de schutter zijn wapen trok en op de twee broers schoot.