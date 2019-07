Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag taakstraffen geëist tegen vijf (voormalige) militairen. Zij zouden zich "een militair onwaardig" hebben gedragen door een verziekte werksfeer te scheppen op de Oranjekazerne in Schaarsbergen, zeiden de officieren van justitie in de rechtbank in Arnhem.

De strafeis werd uitgesproken op de eerste zittingsdag van het proces tegen vijf militairen van een mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade, gelegerd op de Oranjekazerne in Schaarsbergen.

"Vernedering, seksueel geweld, gevoelens van onveiligheid, pesten, intimidatie en agressie horen niet thuis op een militaire kazerne", aldus het OM. "Defensie draagt zorg voor veiligheid in verre oorden, maar ook voor een veilige werk- en leefomgeving op de thuisbasis. De kazerne moet een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt."

De verdachten wordt een rol toegedicht bij in 2012 en 2013 gepleegde misstanden op de kazerne in Schaarsbergen en tijdens oefeningen van de mortiergroep in Duitsland.

Volgens het OM waren de bewuste feiten bijzonder vernederend voor de slachtoffers. "Getuigen die de incidenten afdoen als 'geintjes' of 'activiteiten die erbij hoorden om de saamhorigheid tussen de manschappen te versterken', gaan voorbij aan de impact voor de slachtoffers."

Over collega plassen

Een 26-jarige voormalige militair wordt door het OM gezien als de leider van de groep verdachten. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan mishandeling, bedreiging en militaire aanranding. Dat laatste vergrijp zou bestaan uit het urineren over een collega. Het OM wil dat hij een taakstraf van 240 uur krijgt.

Een 29-jarige militair wordt verdacht van mishandeling en bedreiging. Tegen hem is een werkstraf van 180 uur geëist. Een 26-jarige militair kreeg een eis van 120 uur taakstraf wegens bedreiging.

De vierde verdachte, een 33-jarige man, wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan wat binnen Defensie bekendstaat als 'drie man tillen'; een militair gaat hierbij met ontbloot onderlichaam op het hoofd van een collega zitten. Hij hoorde een taakstraf van veertig uur tegen zich eisen. Aanvankelijk werd dit ook aan twee anderen ten laste gelegd, maar het OM acht hun betrokkenheid niet bewezen.

Een veertigjarige oud-militair zou als leidinggevende niet hebben ingegrepen bij bedreigingen. Daarvoor moet hij een taakstraf van honderd uur krijgen, vindt het OM.