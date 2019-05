De 56-jarige vrouw die zaterdag door een voorbijganger werd aangetroffen in de Scheveningse Bosjes is inderdaad door geweld om het leven gekomen, bevestigt de politie dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

De politie ontving zaterdag aan het einde van de middag een melding van voorbijgangers die het lichaam van de vrouw hadden opgemerkt op het Galgenpad, dat in de buurt van het World Forum The Hague ligt.

Toegesnelde agenten troffen het lichaam aan en startten direct een onderzoek. Een forensisch team deed sporenonderzoek rondom de vindplaats en rechercheurs hoorden getuigen en andere betrokkenen. Al snel vermoedde de politie dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen, wat dinsdag werd bevestigd.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is en wie er verantwoordelijk is voor de dood van de vrouw.

Slachtoffer liet honden uit in Scheveningse Bosjes

Het slachtoffer is van oorsprong Japanse en woonde in de wijk Stadhoudersplantsoen in Den Haag.

Die middag vertrok de vrouw tussen 14.30 en 15.00 uur van huis om haar twee honden uit te laten in de Scheveningse Bosjes, zo zegt de politie in het televisieprogramma. Het is zo'n tien minuten fietsen van haar huis naar de plaats waar haar lichaam werd aangetroffen.

De vrouw liet haar honden regelmatig uit in de omgeving van de Scheveningse Bosjes. Een van haar honden was gehandicapt en loopt met een invalidenrekje. Datzelfde dier werd ook bij het lichaam van de vrouw aangetroffen. De andere hond werd later teruggevonden.

De politie heeft een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld voor deze zaak. Dit team, bestaande uit rechercheurs uit verschillende disciplines, onderzoekt de dood van de vrouw.