Bij in opspraak geraakte slachthuizen in Noord-Nederland komt extra toezicht. De dierenartsen die daar inspecteren bij de middelgrote bedrijven krijgen ondersteuning. Over het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn mag geen enkele twijfel bestaan, aldus minister Carola Schouten (Voedselkwaliteit) over haar besluit.

Een extra arts zal ter plekke of op afstand meekijken. Zo kunnen de artsen elkaar controleren.

De bewindsvrouw reageert op onder meer berichtgeving van RTL Nieuws over nieuwe misstanden. Ze zegt deze signalen zeer serieus te nemen. Er liep al een onderzoek naar de problemen in de noordelijke slachthuizen en het toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Volgens klokkenluiders lieten keuringsartsen van de NVWA toe dat zeker honderd, maar mogelijk veel meer zeer ernstig zieke en kreupele runderen naar slachthuizen in Noord-Nederland werden vervoerd. Volgens de waakhond is er geen afgekeurd vlees op de markt gekomen.

Nederlandse slachthuizen al langer in opspraak

Afgelopen jaar kwam al naar buiten dat Nederlandse slachthuizen zich schuldig maakten aan ernstige dierenmishandeling. In ruim twee jaar tijd heeft de NVWA 48 boetes opgelegd aan negentien verschillende slachthuizen, blijkt uit rapporten die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de NVWA.

In totaal zijn in Nederland 180 slachthuizen waar runderen, schapen en varkens worden geslacht. Een van deze slachthuizen heeft elf boetes opgelegd gekregen in de afgelopen twee jaar. De bedrijfsnamen zijn niet vrijgegeven.

Uit de rapporten blijkt dat bij het doden van de dieren geregeld misstanden voorkomen. Nadat de dieren zijn verdoofd, moet de halsslagader worden doorgesneden.

In zestien gevallen stelden inspecteurs vast dat dit fout ging, omdat de dieren nog in leven waren tijdens het verdere slachtproces, er werd er een boete uitgeschreven.