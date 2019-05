Het is justitie niet gelukt om Shehzad H., de vader van de in 2016 ontvoerde peuter Insiya, in India als getuige te horen, meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

In oktober stelde de rechtbank in Amsterdam de strafzaak tegen zes mogelijke betrokkenen uit voor een ultieme poging om H. alsnog aan de tand te voelen. H. is een van de zes verdachten.

Insiya werd in 2016 met geweld uit het huis van haar oma in Amsterdam weggehaald en vervolgens aan haar vader overgedragen.

Hij nam het kind mee naar India, waar ze nog steeds is. De vader geldt voor justitie in Nederland als verdachte, maar India weigert hem uit te leveren.

Vader is zijn officiële gezag in maart kwijtgeraakt

Maandag gaat het proces tegen de zes verdachten, vijf mannen en een vrouw, weer verder. In oktober besprak de rechtbank het dossier met hen.

In maart bepaalde de rechter in Nederland dat H. het gezag over zijn inmiddels vijfjarige dochtertje zou kwijtraken. De rechtbank zegt het standpunt van de Raad voor de Kinderbescherming te delen, die eerder aanvoerde dat de man het gezag moest worden ontnomen.

Kinderbescherming bezorgd over ontwikkeling Insiya

Zo zijn er "grote zorgen over haar (Insiya's, red.) emotionele ontwikkeling", luidt het vonnis. "Behalve de vader weet niemand hoe het met de minderjarige gaat, wat haar is verteld en wat dit alles met haar doet."

Volgens de rechtbank is het kind, "los van de vraag of er al dan niet sprake is van ontvoering, van de ene op de andere dag weggehaald bij haar moeder". Insiya is daarna meegenomen naar India.