Op de Brunssummerheide in Heerlen zijn dinsdagmiddag de lichamen van een man en een vrouw gevonden. De politie denkt dat ze door geweld om het leven zijn gekomen.

Een wandelaar trof even voor het middaguur het lichaam van de vrouw aan. Tientallen meters verderop werd vervolgens enige tijd later het lichaam van de man gevonden. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend.

"Het is nog niet duidelijk of de man en de vrouw elkaar kennen. Ook is nog onduidelijk wat er op de Brunssummerheide is gebeurd", aldus de politie.

Zowel de man als de vrouw was een hond aan het uitlaten. Deze dieren zijn ongedeerd gebleven. De dierenambulance heeft zich ontfermd over de honden, laat de politie weten.

De agenten zijn in gesprek met wandelaars die zich in het natuurgebied bevonden ten tijde van het incident. De politie roept iedereen met informatie op zich te melden.

Het geweldsincident vond plaats bij de Kamperheideweg. Dit is een weg die vanaf Heerlerheide door het natuurgebied loopt.

Verbetering: De politie maakte eerst melding van een vermoedelijke steekpartij. Alle opties worden nu echter opengehouden.

De politie staat de pers te woord in Heerlen. (Foto: ANP)