Rachid El M., getuige in de zaak die draait om de dubbele liquidatie in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012, wordt dinsdag achter gesloten deuren gehoord. Dat heeft het gerechtshof besloten na een verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Ook de toelichting op het verzoek van het OM werd achter gesloten deuren gegeven, dus de exacte reden voor het verzoek is niet bekend. De officier van justitie zei slechts dat het verzoek "omwille van de rechtspleging" was ingediend.

Het hoger beroep in deze zaak liep in december vorig jaar vertraging op, omdat er een video was opgedoken. In de video zou El M. zeggen dat Benaouf A. gelogen heeft in zijn verklaring in dit proces. A. was in december 2012 het beoogde doelwit, maar wist te ontkomen.

El M. wordt gezien als een handlanger van A. en werd in november vorig jaar nog veroordeeld voor het voorbereiden van een helikopterkaping.

Volgens justitie was het de bedoeling om A. met deze helikopter te bevrijden uit zijn cel in Roermond.

Getuigenis Benaouf A. speelt belangrijke rol in proces

De getuigenis van A. speelt een belangrijke rol in dit proces. Hij zegt op de avond van de schietpartij een van de vermoedelijke schutters, Anouar B. (38), te hebben herkend. B. werd, net als Adil A., tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld voor zijn rol in het schietincident.

In het hoger beroep traden meerdere nieuwe getuigen naar voren die stellen dat Benaouf A. gelogen heeft. Een getuige verklaarde geld aangeboden te hebben gekregen om te verklaren dat A. zou hebben toegegeven B. niet te hebben herkend.

OM gelooft verklaringen over leugens Benaouf A. niet

Het OM gelooft de getuigen die beweren dat A. heeft gelogen niet en vermoedt opzet. In december vorig jaar werd opnieuw levenslang geëist tegen B. en Adil A. Wanneer uitspraak wordt gedaan, is nog niet duidelijk. Dit komt doordat de inhoudelijke behandeling langer duurt dan verwacht.

De moordpoging op A. was onderdeel van een onderwereldoorlog tussen twee groepen criminelen. Bij de wildwestschietpartij eind 2012 kwamen de 21-jarige Saïd El Yazidi en 28-jarige Youssef Lkhorf om het leven. Ook werden twee motoragenten beschoten.