De dinsdag start zonnig, maar zo rond het middaguur ontstaan er meer en meer wolkenvelden. ’s Avonds klaart het weer op, het wordt maximaal 11 graden.

In het midden en noorden van het land kan er vanmiddag enige neerslag vallen. Zeer lokaal kan het gaan om korrelhagel.

Later op de dag breekt de zon weer heel even door, maar in de loop van de avond verschijnt er boven heel Nederland een dik wolkenpakket. Dat blijft tot zeker diep in de nacht van dinsdag op woensdag zo.

’s Nachts is het wel een paar graden warmer dan de laatste nachten. Het wordt zo’n 3 graden in het noordoosten en zelfs 8 graden in het zuidwesten van het land.