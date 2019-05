Zo'n driehonderd kano's in de Noord-Brabantse plaats Valkenswaard zijn in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan. Er brak iets na middernacht een brand uit in het kanoverhuurbedrijf Rofra.

Het is onduidelijk of de brand is aangestoken. De kano's stonden buiten op trailers.

De brandweer rukte uit met twee bluswagens en twee watertankwagens en had de brand binnen een half uur onder controle.

In mei vorig jaar woedde bij hetzelfde bedrijf ook al een brand. Toen bleef de schade beperkt.