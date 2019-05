De Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie en politie) en Ajax roepen supporters op om woensdag voor, tijdens en na de wedstrijd in de halve finales van de Champions League tegen Tottenham Hotspur geen vuurwerk af te steken of fakkels in brand te steken.

Een zogenoemde 'entrada', een wandeling naar het stadion, wordt wel toegestaan. Die mag echter alleen op het Arenapark naast het stadion worden gehouden en moet vuurwerkloos zijn.

"De driehoek en Ajax willen er samen met de vele tienduizenden supporters alles aan doen om ervoor te zorgen dat woensdagavond een onvergetelijk voetbalfeest wordt", zegt een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema tegen AT5.

Dat kan echter alleen op strikte voorwaarden. Zo stelt de driehoek in een verklaring dat het bezit en het gebruik van vuurwerk verboden is en dat het afsteken daarvan in grote menigten tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Ook het gebruik van gezichtsbedekkende kleding is tijdens en rond de wedstrijd tussen Ajax en Tottenham Hotspur niet toegestaan, omdat handhaving moeilijker zou worden als mensen dit dragen.

Ajax verdedigt woensdag in de Johan Cruijff ArenA een 1-0-voorsprong tegen 'Spurs'. Als de Amsterdammers standhouden, staan zij voor het eerst sinds 1996 in de finale van de Champions League.

Ongeregeldheden voorafgaand aan wedstrijd Ajax-Juventus

De harde kern van Ajax wilde op 10 april voorafgaand aan de vorige thuiswedstrijd in de Champions League-wedstrijd (1-1 tegen Juventus) al een entrada houden, maar die werd toen verboden door de autoriteiten.

Nadat er bij de Johan Cruijff ArenA voor het duel toch enkele fakkels waren aangestoken, liep de situatie uit de hand. Zo raakten vijf agenten gewond.

De mobiele eenheid (ME) reageerde daarop door met twee waterkanonnen op supporters, onder wie kinderen en mensen in rolstoelen, te spuiten. Ook werden er politiepaarden ingezet om de menigte uiteen te drijven.

Ajax-fans vonden het politieoptreden buitenproportioneel. De Amsterdamse driehoek heeft aangekondigd een onderzoek naar de gebeurtenissen te starten.