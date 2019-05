In een pand van New York Pizza aan de Nobelstraat in het centrum van Utrecht is maandagochtend een uitslaande brand ontstaan na een explosie. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht via Twitter.

Diverse brandweereenheden zijn ter plaatse om het vuur te blussen.

Het is nog onduidelijk wat er precies is geëxplodeerd, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht tegen NU.nl. Ook is vooralsnog onbekend of er mensen aanwezig waren in het pand op het moment dat de brand uitbrak.

Volgens de woordvoerder heeft een aantal mensen rook ingeademd. Zij worden onderzocht door het ambulancepersoneel.

Er hangen grote rookwolken boven het centrum van de stad die in de wijde omtrek zijn te zien. De omliggende woningen zijn ontruimd en de brandweer raadt mensen in de directe omgeving van de brand aan ramen en deuren te sluiten.

De schade aan het pand moet nog blijken.

Foto: DUIC.



