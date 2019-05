De brand in een pand van New York Pizza in het centrum van Utrecht is onder controle. Maandagochtend omstreeks 10.00 uur brak na een explosie brand uit in de pizzeria. Er zijn geen gewonden gevallen, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht tegen NU.nl.

Het pand van de pizzeria is volgens de brandweer volledig uitgebrand. Ook het bovenliggende studentenhuis is "voorlopig" onbewoonbaar.

Het is nog onduidelijk wat er precies is geëxplodeerd. Ook is vooralsnog onbekend of er op dat moment mensen aanwezig waren in het pand, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Diverse brandweerwagens rukten na de brandmelding uit naar het pand aan de Nobelstraat. De straat werd volledig afgesloten en de omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners van het bovengelegen studentenhuis konden het pand op tijd verlaten.

Brand ging gepaard met veel rookontwikkeling

De brand ging gepaard met veel rookontwikkeling. De rookwolken boven het centrum van de stad waren in de wijde omtrek te zien. De brandweer raadde omwonenden aan ramen en deuren gesloten te houden.

Een aantal mensen werd door ambulancepersoneel gecontroleerd op rook-inhalatie, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.

Openbaar vervoer is gedeeltelijk gestremd

De brand heeft maandag ook gevolgen voor het openbaar vervoer in het centrum van Utrecht. Zo zijn de haltes Neude, Jankskerkhof en Stadschouwburg vooralsnog vervallen op last van de brandweer. Bussen rijden een omleiding via de St. Jacobsstraat en Singels.

Het is nog niet bekend hoe lang dit duurt.