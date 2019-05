De directeur van de gevangenis in Vught, waar Michael P. vier jaar verbleef voordat hij in 2017 werd overgeplaatst naar een kliniek in Den Dolder, is nu bestuurder bij Fivoor. Dat is de organisatie achter de Utrechtse kliniek waar P. verbleef toen hij Anne Faber verkrachtte en doodde, schrijft De Telegraaf maandag.

Erik Masthoff maakte op 1 maart de overstap, nadat hij tien jaar actief was geweest in Vught.

De familie Faber reageert vol ongeloof op het nieuws dat de man, onder wiens leiding de fouten werden gemaakt, nu bij de organisatie achter de forensische kliniek in Den Dolder werkt.

"Het is respectloos naar Anne, haar familie en haar vrienden dat nota bene deze man is aangesteld. Het toont aan dat het de bestuurders van Fivoor en de PI (Penitentiaire Inrichting, red.) in Vught ontbreekt aan realiteitszin en moreel besef, omdat ze de moord op Anne afdoen als een bedrijfsongeval", zegt haar oom Hans tegen de krant.

Gevangenis Vught en kliniek Den Dolder maakten grove fouten

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde in maart dat zowel de gevangenis in Vught als de kliniek in Den Dolder grove fouten had gemaakt.

Zo zou de gevangenis in Vught niet alle relevante informatie hebben overgedragen aan P.'s behandelaars, omdat hij daar zelf geen toestemming voor had gegeven. De gevangenis noemde P. tevens een "modelgevangene" toen hij werd overgeplaatst naar Den Dolder.

Fivoor zegt in een reactie in De Telegraaf dat het vertrek van Masthoff niets te maken had met de conclusies van de OVV. De organisatie zegt er alles aan te doen om een soortgelijke situatie te voorkomen.