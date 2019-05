Het lichaam dat zaterdag werd gevonden in de bosjes in Scheveningen is van een 56-jarige vrouw uit Den Haag. De vrouw is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Dat meldt de politie zondag in een persbericht.

De politie ontving zaterdag aan het eind van de middag een melding van voorbijgangers die het lichaam hadden opgemerkt op het Galgenpad, in de buurt van het World Forum The Hague.

Agenten kwamen vervolgens ter plaatse, troffen ook het lichaam aan, en startten een onderzoek. Forensische Opsporing onderzocht sporen rondom het Galgenpad en rechercheurs hoorden getuigen en andere betrokkenen.

Inmiddels is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld. Dit team, bestaande uit rechercheurs van verschillende disciplines, onderzoekt de dood van de vrouw.