Moskeeën in Nederland worden extra goed in de gaten gehouden tijdens de ramadan, die maandag begint.

Meerdere gebedshuizen hebben burgerwachten geregeld vanuit hun eigen achterban. Ook nemen ze andere maatregelen, waar ze niets over willen zeggen.

De islamitische organisaties zeggen geen aanwijzingen te hebben dat iemand iets beraamt, maar toch zijn ze bang voor incidenten.

"Vorig jaar hielden we ook toezicht, maar dit jaar hebben de mensen extra trainingen gevolgd en zijn er bewakingscamera's geplaatst bij moskeeën die dat nog niet hadden. Voor alle zekerheid", zegt Mohammed Bouimj, directeur van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR).

Poppen en spandoek bij moskee in Den Haag

Dat de schrik erin zit, komt onder meer door de dubbele terreuraanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in maart. Een rechts-extremist drong twee moskeeën binnen en schoot in totaal meer dan vijftig mensen dood tijdens het gebed.

In Waddinxveen sloegen twee agressieve mannen vorige maand de voorzitter van de plaatselijke moskee in elkaar. In Drachten werd de moskee vorig jaar in brand gestoken en in Enschede is dat een paar jaar geleden ook geprobeerd.

Ook de moskee as-Soennah in Den Haag werd onlangs een doelwit. Bij de moskee werden twee poppen en een spandoek met een tekst over de profeet Mohammed neergezet. De anti-islamitische beweging Pegida eiste de verantwoordelijkheid op.