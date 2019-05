De brandweer is met groot materieel uitgerukt voor een scheepsbrand aan de Hendrik Bulthuisweg in Sneek. Het schip is gezonken, de brandweer heeft een oliescherm geplaatst om vervuiling van het water tegen te gaan.

Volgens de brandweer lijkt een ontploffing aan boord mogelijk aan de brand vooraf gegaan. Volgens het korps was er op het moment van ontploffing niemand aan boord.

Naast het korps van Sneek zijn ook de korpsen van de omliggende plaatsen Joure en IJlst aanwezig.

De Veiligheidsregio Friesland meldt aan NU.nl dat de brand was uitgebroken op een elektrisch schip van zo'n tien tot vijftien meter lang. "In de voorkant van het schip bevinden zich accu's, wat het blussen enorm bemoeilijkte," aldus een woordvoerder.

Door de hoeveelheid bluswater is het schip uiteindelijk gezonken en werd het sein brand meester gegeven. De brand is beperkt is gebleven tot één schip.