In de Scheveningse Bosjes in Den Haag is zaterdag het lichaam van een nog onbekende persoon aangetroffen.

Het lichaam werd in de middag ontdekt op het Galgenpad, in de buurt van het World Forum The Hague.

Omdat rekening wordt gehouden met een misdrijf zijn forensische specialisten en recherche ter plaatse bezig met onderzoek.

De omgeving is afgezet en er is een plaats delict ingericht.