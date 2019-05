In het heuvelgebied in het zuiden van Limburg is zaterdag sneeuw gevallen. Er ligt een laagje van een centimeter of 4, onder meer op de Vaalserberg. Ook net over de grens in de Eifel en de Hoge Venen ligt een laagje sneeuw.

De Limburgse omroep L1 schrijft dat sneeuw in de regio rond deze tijd niet uniek, maar wel bijzonder is. De laatste keer dat er begin mei sneeuw lag, was in 1979. In 1957 lag er zelfs 15 centimeter op de Vaalserberg.

Weerplaza meldt dat koude lucht afkomstig van de Noordpool soms nog in mei voor sneeuw zorgt. De periode van 11 tot 14 mei wordt ijsheiligen genoemd. Deze dagen vormen de overgang naar een tijd waarin de kans op vorst zeer klein wordt. Dit was vroeger voor boeren het signaal dat hun gewassen geen vorstrisico meer liepen.

Ook na ijsheiligen kan echter nog sneeuw vallen. In 2013 viel op 23 mei nog natte sneeuw in Stavoren en Lelystad.

In de buurlanden zorgt de koele luchtstroom uit het noorden ook voor winterse taferelen. De Ardennen, het middelgebergte van Duitsland en Luxemburg waren zaterdag ook wit. Dit weerbeeld houdt nog enkele dagen aan.

Tulpen bedekt met een laagje sneeuw in Vijlen. (Foto: ANP)

Er ligt genoeg sneeuw om sneeuwballen te maken. (Foto: ANP)

Wandelaars in Vaals trotseren de sneeuw. (Foto: ANP)