In een loods in de gemeente Loosdrecht woedde vrijdagavond een grote brand. De brandweer is op dit moment aan het nablussen. De loods bestaat uit drie delen, waarvan er twee volledig zijn afgebrand.

Een woordvoerder van de politie Gooi- en Vechtstreek meldt aan NU.nl dat er nog zeker tot aan het begin van de nacht geblust zal moeten worden. "De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Of het pand als verloren beschouwd kan worden is nog niet te zeggen."

De brandweer rukte aan het begin van de avond uit nadat rond 18.30 uur een melding was binnengekomen over de brand.

Uit de loods aan de Oude Molenmeent stegen dikke rookwolken op die nog steeds in de hele omgeving te zien zijn. De brandweer Gooi- en Vechtstreek adviseert omwonenden ramen en deuren gesloten te houden.

De directe omgeving is ontruimd. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

Vanwege de grootte van de brand zijn brandweerkorpsen uit omliggende gemeenten te hulp geschoten. Zo zijn korpsen uit de nabijgelegen plaatsen Maartensdijk en Tienhoven aanwezig om te assisteren.