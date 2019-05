De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema overweegt een eventuele huldiging van de Ajax-selectie op het Museumplein. Na de uit de hand gelopen huldiging van 2011 werd Ajax nooit meer op het plein in het centrum van de stad gehuldigd.

"Het enige wat ik erover kan zeggen is dat er nergens een taboe op ligt," zegt Halsema vrijdag in het radioprogramma 1 op 1. "Dat taboe was er wel lang. Wij kijken op dit moment wat veilig is met het oog op de openbare orde. Daarbij kijken we ook naar het risico op aanslagen. Zodra wij daar beter zicht op hebben, nemen we een beslissing. Het besluit volgt zo snel mogelijk."

Bij de laatste Ajax-huldiging op het Museumplein liep de situatie uit de hand. Destijds kwamen ruim 100.000 supporters naar het plein om de landstitel te vieren, veel meer dan er werden verwacht. Vechtpartijen en vernielingen waren het gevolg; meer dan honderd mensen raakten gewond en tientallen werden gearresteerd. Het Stedelijk Museum leed tonnen schade.

Voormalig burgemeester Eberhard van der Laan besloot daarop de toekomstige huldigingen te verplaatsen naar het terrein rond de ArenA, waar Ajax in de jaren na 2011 nog drie landstitels vierde.

Toen Ajax in 2017 tot de finale van de Europa League reikte, overwoog Van der Laan ook al om de huldiging op het Museumplein te laten plaatsvinden. Dat zou een beloning zijn geweest voor het goede gedrag van de supporters. Door het verlies in de finale, die wel op grote schermen op het plein bekeken kon worden, kwam het uiteindelijk niet tot een huldiging.

Ajax maakt kans op drie prijzen

Ajax is momenteel nog actief op drie fronten. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt zondag de bekerfinale tegen Willem II. Een eventuele winst zal de selectie niet uitgebreid vieren, want drie dagen later volgt de return tegen Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League. Ajax verdedigt in de Johan Cruijff ArenA dan een uitoverwinning van 0-1.

Met nog twee wedstrijden te gaan maakt Ajax ook nog kans op het eerste landskampioenschap sinds 2014. De Amsterdammers hebben evenveel punten als PSV, maar staan wel eerste op basis van een beter doelsaldo. Burgmeester Halsema zegt dat de kans klein is dat er drie huldigingen gaan plaatsvinden, mocht Ajax alle prijzen winnen. "De club geeft zelf aan dat drie huldigingen wat veel is."

De laatste drie huldigingen van Ajax vonden plaats bij de ArenA. (Foto: ANP)

Halsema gaat werkwijze politie bekijken

Halsema gaat woensdag naar het stadion om te kijken hoe de politie daar te werk gaat. "Ik wil vanuit de commandokamer kunnen kijken", aldus Halsema bij 1op1. "Ik wil vooral even voelen hoe de sfeer in het stadion is en hoe alles in zijn werk gaat."

Momenteel loopt er een onderzoek naar het politieoptreden rond de wedstrijd Ajax-Juventus van vorige maand. De politie had vooraf een zogeheten 'entrada' met fakkels en vuurwerk verboden. Uiteindelijk werden er waterkanonnen en politiepaarden ingezet om supporters uiteen te drijven. Dit leidde tot verontwaardiging van supporters. Zij vonden het optreden van de politie buitenproportioneel.

De Amsterdamse driehoek (de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie) hebben erkend dat er rond die wedstrijd fouten zijn gemaakt.