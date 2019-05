Vrijdag is het wisselend bewolkt. In de noordelijke helft van het land kan een enkele bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind en de maxima liggen rond de 10 graden.

Vanaf de ochtend is er de hele dag veel bewolking. Zeer lokaal kan lichte regen vallen. In de loop van de avond wordt het in het zuiden geheel bewolkt en valt er af en toe regen, in het noorden komen er enkele buien voor.

Met temperaturen tussen de 9 graden (in het noorden) en 13 graden (lokaal in het zuiden) is het nog altijd koel voor de tijd van het jaar. Er staat een matige noordwestenwind. In de middag en avond neemt de wind in de noordelijke kustgebieden en op het IJsselmeer toe naar vrij krachtig tot krachtig.

In de nacht naar zaterdag is het zwaar bewolkt. In het noorden is er kans op een bui, hoewel daar ook opklaringen zijn. In de zuidelijke helft van het land valt de meeste regen. De temperatuur daalt in het noordoosten tot het vriespunt.