Benzine- en dieselauto's mogen vanaf 2030 Amsterdam niet meer in. Oude dieselauto's zijn vanaf volgend jaar al niet meer welkom in de hoofdstad.

Dat schrijft wethouder Sharon Dijksma van Verkeer in het Actieplan Schone Lucht, dat donderdag is gepresenteerd. Amsterdam wil toewerken naar een uitstootvrije stad in 2030. Dat betekent effectief dat er geen plaats meer is voor vervoersmiddelen die rijden op fossiele brandstoffen.

Wethouder Dijksma stelt een schonere lucht voor alle Amsterdammers te willen hebben. "Na roken, slecht eten en weinig bewegen is vieze lucht het vierde grootste gezondheidsrisico voor de Amsterdammer. De inwoners leven gemiddeld een jaar korter door vieze lucht."

Amsterdam krijgt met de maatregelen volgend jaar een milieuzone voor personenauto's. Tot nu toe werden alleen oude brommers, bestelwagens, vrachtauto's en taxi's geweerd. Die bestaande zones worden uitgebreid. Het is nog niet bekend wanneer de milieuzone voor dieselauto's ingaat.

Het Parool schrijft dat er momenteel 4.100 auto's in Amsterdam zijn die met de nieuwe regels een bekeuring zouden krijgen als zij in de stad rijden.

Pleziervaart en pontjes ook uitstootvrij

In 2022 wil de stad naar een uitstootvrije zone voor bussen in het openbaar vervoer en touringcars. Drie jaar later volgt het plan om de bebouwde kom vrij te maken van uitstoot door brom- en snorfietsen.

Ook komt er een volledig uitstootvrij gebied binnen de ring voor alle vrachtwagens, bestelwagens, taxi's, ov-bussen en touringcars. Ook moeten alle passagiers- en pleziervaart en de pontjes van GVB uitstootvrij worden.

AT5 schrijft dat de plannen eind deze maand in de gemeenteraad worden besproken. Daarna volgt een periode van inspraak door bewoners.

Milieudefensie is blij met de plannen. "Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die echt besluit om een uitstootvrije stad te worden", zegt een woordvoerder. "66 procent van de Amsterdammers wil alleen uitstootvrij verkeer in de binnenstad, dus er is veel draagvlak voor dit plan."