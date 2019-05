Donderdag is het in toenemende mate bewolkt. In de loop van de dag trekken er pittige buien over het hele land, waarbij onweer niet uit te sluiten is. Het wordt tussen de 12 en 15 graden.

De dag begint met zon en enkele wolkenvelden. Lokaal kan er lichte regen vallen. Later is er meer bewolking en trekken er pittige buien van west naar oost over het land. Daarbij is lokaal onweer niet uit te sluiten.

Voor de buien uit wordt het op de meeste plaatsen 12 tot 15 graden. De wind draait van zuidwest naar west tot noordwest en neemt daarbij toe naar matig, langs de kust naar vrij krachtig.

's Avonds en 's nachts klaart het wat op, hoewel hier en daar nog lichte buien voorkomen. De bewolking blijft de hele nacht hangen.

Vrijdag en in het weekend wordt het bij een koude noordelijke wind niet warmer dan 10 of 11 graden. Verder vallen er in het weekend flink wat buien, soms zelfs met een licht winters karakter.