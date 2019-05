Door een grote wisselstoring is er woensdagavond geen treinverkeer mogelijk tussen Zwolle en het noorden van het land. Vele honderden reizigers zijn gestrand op de stations Zwolle, Meppel en Assen.

Volgens een woordvoerder van ProRail gaat het om een "zeer ingewikkeld" defect. "De kabel waar de breuk in zit, bevindt zich ver onder de grond."

De spoorbeheerder heeft het defect wel gevonden, maar het kan nog enige tijd duren voordat het stuk kabel vervangen is. Het is niet duidelijk wanneer de problemen exact zijn verholpen. "Het kan nog wel even duren", meldde een zegsman om 21.00 uur.

De eerste problemen deden zich aan het einde van de middag voor. Deze eerste storing leek snel verholpen, maar vanaf ongeveer 18.30 uur deed zich op het traject Zwolle-Meppel hetzelfde probleem voor.

Gestrande reizigers zoeken hulp via sociale media

De NS probeert met bussen alle gestrande reizigers alsnog verder te krijgen. Dit neemt echter meer tijd in beslag dan gepland, erkent een woordvoerder van NS. "Het is heel lastig om op korte termijn genoeg bussen op de stations te krijgen", stelt ze.

Op sociale media vragen gestrande reizigers of zij met automobilisten mee kunnen rijden naar Groningen, Leeuwarden of Assen. Er is bij de passagiers veel onvrede over het gebrek aan alternatief vervoer; sommige mensen staan al uren te wachten op een bus.

NS deelt gratis koffie en thee uit op de getroffen stations.