De politie heeft woensdagavond in de Rotterdamse wijk Vreewijk vier verdachten aangehouden na een schietpartij. Het gaat om een 30-jarige man en vrouwen van 23, 24 en 26 jaar. Agenten losten bij de aanhouding een waarschuwingsschot, omdat de verdachten niet direct luisterden.

De politie kreeg rond 18.15 uur een melding dat er schoten waren gehoord op de Beukendaal in de wijk Vreewijk, maar trof ter plaatse niemand aan. Wel kreeg de politie een tip dat een gewonde man in zijn auto onderweg was naar het nabijgelegen ziekenhuis.

De verdachten werden rond 19.00 uur aangetroffen in een auto bij het Ikazia Ziekenhuis en aangehouden. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. De gearresteerde man bleek een schotwond te hebben en is behandeld. De politie vond op de Beukendaal meerdere hulzen van kogels en een kogelinslag in een auto. De sporen zijn veiliggesteld en agenten zijn in gesprek gegaan met getuigen. De politiehelikopter heeft foto's gemaakt van de plaats van het schietincident.