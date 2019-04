Bij een schietincident in het centrum van Enschede is dinsdag een man gewond geraakt aan zijn been. Hij is niet in levensgevaar, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Overijssel tegen NU.nl.

De politie ontving omstreeks 18.20 uur melding van een schietincident op de Hoge Bothofstraat. Meerdere hulpdiensten kwamen vervolgens ter plaatse. Een politiehelikopter verleende assistentie aan de agenten op de grond.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Het is vooralsnog onbekend hoeveel personen betrokken waren bij het schietincident. De politie heeft nog geen verdachte(n) kunnen oppakken en roept getuigen op zich te melden.