Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs wil opheldering over de kosten van het afscheidsfeest van de rector van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Daar wordt volgens de studentenbeweging Democratische Academie Groningen (DAG) in totaal 70.000 euro voor uitgetrokken.

"Dit bedrag strookt op het eerste gezicht niet met een sobere en doelmatige besteding van onderwijsmiddelen. Ik zal de RUG om opheldering vragen", laat de bewindsvrouw weten. Het afscheid van rector magnificus Elmer Sterken staat gepland voor volgende maand.

De 70.000 euro kunnen "in tijden van bezuinigingen en torenhoge werkdruk voor docenten" beter op een andere manier worden uitgegeven, vindt ook de studentenbeweging. "In plaats daarvan kiest het College van Bestuur voor het organiseren van een eigen feestje."

DAG zegt niet tegen een feestje te zijn, maar verwacht "enige soberheid van bestuurders die naast hun personeel en studenten willen staan".

RUG-woordvoerder Jorien Bakker laat in een reactie aan NU.nl weten dat het betreffende bedrag niet uitsluitend is bedoeld voor een afscheidsfeest. Het is mede bedoeld voor de rectoraatsoverdracht, waaronder het afscheidsfeest valt, zo zegt ze, maar ook voor publieksactiviteiten voor onder anderen studenten. Bovendien is het een begroting, dus is niet zeker dat het bedrag daadwerkelijk in z'n geheel wordt uitgegeven, aldus Bakker.

RUG: '70.000 euro is niet een te hoog bedrag'

Bakker vindt 70.000 euro bovendien niet een te hoog begroot bedrag voor de geplande activiteiten, hoewel ze zich ervan bewust is dat het klinkt als veel geld. "We willen een waardig afscheid. De rectoraatsoverdracht is nu eenmaal een officieel evenement, waarvoor we een maximumbudget van 70.000 euro hebben begroot. Daar valt het afscheid binnen." Desondanks zegt ze te hopen op een mooi afscheid en programma.

De woordvoerder snapt de kritiek van DAG in de zin dat universiteiten zorgvuldig en kritisch moeten omgaan met publiek geld. "Maar dat doen wij ook. Ook wij kijken hoe we kunnen versoberen."