De brand in een kippenschuur met zo'n zestienduizend kippen aan de Ubbeschoterweg in Renswoude is onder controle. Er zijn met uitzondering van de aanwezige dieren in de schuur dinsdag geen gewonden gevallen.

De Veiligheidsregio Utrecht bevestigt aan NU.nl dat er dinsdag een zeer grote brand is uitgebroken. De brand was een tijd uitslaand maar is uiteindelijk beperkt gebleven tot de kippenschuur, die 20 bij 50 meter groot is.

Rond 17.00 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio kon het aantal kippen in de schuur niet bevestigen.

De Veiligheidsregio adviseert omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden en indien mogelijk ventilatie uit te schakelen. De brandweer is bezig met nablussen.