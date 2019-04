Het Openbaar Ministerie (OM) zegt met de aanhouding van een 26-jarige man uit Gorinchem een "grote vis" onder verspreiders van kinderporno te pakken te hebben. De rechter in Rotterdam heeft dinsdag bepaald dat de man zeker drie maanden vast blijft zitten.

Op 18 januari werd de man gearresteerd terwijl hij achter zijn computer zat. Op het apparaat werd kinderporno gevonden. Het OM schrijft dat er ook materiaal van zeer jonge kinderen is aangetroffen.

De man speelde volgens justitie een sleutelrol in een organisatie van verspreiders van kinderporno via het darkweb, een gedeelte van het internet dat met de Tor-browser te bezoeken is. Deze browser anonimiseert de gebruiker. De man zou fungeren als moderator en beheerder van meerdere websites op het darkweb en sinds 2016 actief zijn geweest.

Naast het bezit en verspreiden van kinderporno, wordt de man ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk het verspreiden van kinderporno.

In het belang van het onderzoek heeft de man sinds zijn arrestatie lang in alle beperkingen gezeten. Hij heeft alleen contact gehad met zijn advocaat. Ook de namen van websites en fora worden stilgehouden om te voorkomen dat anderen daar wijzer van worden.

Verdachte mag niet online

De officier van het Landelijk Parket zei tijdens de zitting dinsdag dat justitie vreest dat de verdachte via internet zijn "vrienden" kan waarschuwen. Daarom heeft hij nog altijd geen toegang tot internet of computers.

Over drie maanden wordt de zaak hervat. Justitie verwacht tegen die tijd "veel meer te weten" over het aangetroffen materiaal. Het is nog niet zeker of de zaak dan ook inhoudelijk behandeld gaat worden.